Türkiyənin "Kanal D" telekanalında yayımlanan məşhur "Camdaki Kız" serialında Laz qızı obrazına həyat verən müğənni Alyanın estetiksiz halı təəccübləndirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, gözəlliyi və aktyorluğu ilə diqqət çəkən Alyanın estetiksiz görüntüsünü sosial mediada yayılıb. Fotonu görənlər onu tanımaqda çətinlik çəkiblər.

Həmin fotonu təqdim edirik:

