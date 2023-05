“Bu, tarixi faktdır, Putin dedi ki, Qarabağ...” - Baqratyan

“Bizim gördüyümüz ən mühüm şey strateji müttəfiqimizin – Rusiyanın qərarlarında baş verən geosiyasi dəyişiklikdir”.

Metbuat.az Teleqraf.com-a istinadən xəbər verir ki, bunu Ermənistan parlamentinin deputatı Sergey Baqratyan deyib.

“Strateji müttəfiqimizin rəhbəri (Vladimir Putin) Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi hesab etdiyini bəyan edəndə, bölgədə balans dəyişməyə başladı. Bu, tarixi faktdır”, - deputat bildirib.

Baqratyan Rusiyanı müttəfiq kimi Ermənistanın seçmədiyini söyləyib və buna Moskva tərəfindən məcbur edildiyinə eyham vurub.

