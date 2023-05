Belə təklifə hansı futbolçu yox deyə bilər? - Çılğın layihə

Səudiyyə Ərəbistanı şirkətinin rəhbəri olduğu “Nyukasl Yunayted” iddialı heyət qurmaq istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, klub gələn mövsüm 10 transfer etmək istəyir. İspaniya mətbuatında yer alan xəbərə görə, ulduz futbolçulardan ibarət heyətin qurulmasında 10 əsas hədəf var. İddialara görə, futbolçulardan bir neçəsi artıq razılıq verib. Onlara hazırki klublarında aldığı məvaciblərdən dəfələrlə çox məvacib təklif edilib.

Harri Keyn (Tottenhem)

Neymar (PSJ)

Sergej Milinkoviç-Savic (Latsio)

Joao Feliks (Atletiko Madrid)

Samuel Çukueze (Vilyarreal)

Ebereçi Eze (Kristal Palas)

Mohammed Kudus (Ayaks)

Dominik Szoboszlai (Leypsiq)

Moussa Diaby (Bayer Leverkuzen)

Ryan Gravenberş (Bavariya)

