Aparıcı Afaq Gəncəli makiyajsız fotosunu paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Afaq şəklini hekayə bölməsində yerləşdirib. O, postuna “Bu da sizə “no makeup”” şərhini yazıb.

