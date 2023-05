Telefonlar donur və ya yavaşlayırsa, bu yolla sürətləndirin

Mobil cihaz tez-tez yavaşlayır və donursa, səbəb RAM-ın dolması ola bilər. Bütün istifadəçilər problemi 10 saniyə ərzində həll edə bilər.

Metbuat.az lent.az-a istinadən bu haqqda olan məlumatı təqdim edir:

Bunun üçün “Parametrlər”də istifadə olunmayan proqramların işinin dayandırılmasından gedir. Əvvəlcə parametrlər bölməsinə daxil olun. Sonra "Proqramlar" alt bölməsini tapın və daxil edin. Görünən siyahıda, mobil cihazın sahibinin nadir hallarda istifadə etdiyi bəzi proqramlarıı seçin. Pəncərədə mütləq "Stop" düyməsi olacaq. Bunun üzərinə vurmalı və sonra tətbiqin məcburi dayandırılmasını təsdiqləməlisiniz. Oxşar hərəkətlər istifadəçinin tez-tez açmağı planlaşdırmadığı bütün digər proqramlarla təkrarlanmalıdır.

Nəticədə RAM təmizlənəcək. Mobil telefonun yükü azalacaq. Telefon çox daha sürətli, gecikmə olmadan işləməyə başlayacaq .

Smartfonun şarjı da daha uzun müddət qalacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.