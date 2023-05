Bu iki bürc yaxın günlərdə risk etməsin - Hər şeyi itirə bilər

Bürcün bu əlamətlərinin nümayəndələrini qarşıdakı həftə ərzində gərgin vəziyyətlər gözləyir. Səhv qərar verə bilməzsiniz.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, taroloq mayın sonu üçün Bürcün bütün əlamətləri üçün proqnoz verib və riskli vəziyyətlərin kimləri gözlədiyini cavablandırıb. Beləliklə, təhlükə zonasında Şirlər və Tərəzilər var. Onları nə gözləyir?

Şir

Şirlər tərəfdaşlarının, dostlarının, həmkarlarının, rəhbərlərinin gözündə etibarını itirmək riski ilə üzləşirlər. Bu, təbii olaraq baş verə bilər. Məsələn, uzun müddətdir ki, öz can yoldaşını aldadırlarsa, indi bu üzə çıxa bilər, bundan sonra etibar itiriləcək. Taroloq deyir ki, bu, may ayının sonu və iyunun əvvəlində Şirlər üçün planda Xəritə kartı ilə təsdiqlənir.

Bu kart həm də gözlənilməz və zəruri ola biləcək məhv, böhran və ya dəyişikliklə əlaqələndirilir. Risk kontekstində bu, müəyyən qərarlar nəticəsində yarana biləcək potensial problemləri və ya pozuntuları göstərə bilər.

Tərəzi

Tərəzilərə çox xoşagəlməz bir kart – Dar ağacı çıxıb. Bu kart durğunluq, çətinlik və ya gözləmə vəziyyətini simvollaşdırır. Risk kontekstində bu kart qeyri-müəyyənliyi və qərar qəbul edə bilməməyi göstərə bilər ki, bu da itirilmiş imkanlara və ya mənfi nəticələrə səbəb ola bilər.

Taroloq izah edir ki, gələn həftə vəziyyətlər elə inkişaf edə bilər ki, Tərəzi başqa variantı olmayacaq - hər şeyi xəttə qoymaq lazım gələcək. Vəziyyəti bir şəkildə həll etmək üçün taroloq tələsik qərarlar verməməyi məsləhət görür.

