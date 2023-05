Məktəb direktoru faciəvi şəkildə VƏFAT ETDİ - FOTO

Lənkəranda baş verən ağır qəzada məktəb direktoru həlak olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Lənkəran rayonu, Liman şəhər 2 saylı məktəbin direktoru Ramiz Məmmədovun idarə etdiyi "Nissan Tida" markalı minik avtomobili turistləri daşıyan iri tutumlu avtobusla toqquşub. Məlumata görə, hadisə günorta saatlarında Lənkəran rayonu Xanbulan kənd ərazisində baş verib. Xəstəxanaya çatıdırılan Ramiz Məmmədovun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

Qeyd edək ki, Ramiz Məmmədov uzun müddətdir ki, Lənkəran rayonunun Liman şəhərində 2 saylı məktəbin direktoru vəzifəsində çalışırdı.

Allah rəhmət eləsin!

