Əməkdar artist Elnarə Abdullayevaya ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun qayınatası vəfat edib. Bu barədə müğənni instaqramda yazıb: “Evimizin böyüyü, nəslimizin ağsaqqalı, ata əvəzi, qayınatam, ruhun şad olsun. məkanın cənnət olsun, dədə!”.

