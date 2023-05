Rusiya Prezidenti Vladimir Putin türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğana telefon zəngi edib.

Metbuat.az “TRT Haber”ə istinadən xəbər verir ki, Putin həmkarını yenidən prezident seçilməsi münasibətilə təbrik edib və seçki nəticələrinin türk xalqı üçün faydalı olmasını arzulayıb.

İki lider yeni dövrdə Türkiyə-Rusiya münasibətləri və regional məsələlərdə əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi barədə razılığa gəliblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.