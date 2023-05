Ən çox ailəcanlı olan 3 bürc

Bir çox insan qoroskop ilə hesablaşır və atdığı hər addımda ulduz falına nəzər yetirir.

Ulduz falı əsasən gənc insanların maraq dairəsinə aid olur. Amma ulduz falı ilə digər yaş qrupunda olan insanlar da az maraqlanmır. Hər kəs doğularkən onun anadan olduğu günə uyğun bürclər dayanır. Qoroskopa görə, insan xüsusiyyətləri də məhz həmin bürclərə uyğun formalaşır.

Metbuat.az pravda.az-a istinadən xəbər verir ki, qoroskopa görə, 3 bürc sahibi ailəcanlı, ailəyə bağlı olurlar. Bunlar Buğa, Xərçəng, Qız bürcləri altında doğulan insanlar ailəcanlı olurlar.

Buğalar güvənilir biridir. Bu bürc altında olan insanlar mənəvi dəyərlərə üstünlük verirlər. Evlilik onlar üçün müqəddəs olur. Xəyanəti əsla sevməzlər.

Xərçənglər də ailəyə bağlı olurlar. Ailəni sevərlər. Ailə üzvlərini hər vəchlə qorumağa çalışarlar. Xəyanətdə nifrət edərlər.

Qızlar düzənli həyatı sevərlər. Ailəyə böyük dəyər verərlər. Özləri də ailədə sevilməyə can atarlar. Ailədən kənar qalmağı sevməzlər. Bu bürc altında doğulan qadınlar daha çox ailəcanlı olurlar.

