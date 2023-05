REAL üzvlərinin sayını 5 minə çatdırdı

Respublikaçı Alternativ (REAL) Partiyası "Siyasi partiyalar haqqında" qanunda nəzərdə tutulan 5 min üzv tələbini yerinə yetirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə partiyanın sədri İlqar Məmmədov məlumat yayıb.

O deyib ki, partiyanın üzv sayı 5 min nəfəri keçib və yaxın günlərdə üzv siyahıları Ədliyyə Nazirliyinə təqdim ediləcək.

Xatırladaq ki, bu ilin yanvar ayının 14-də Prezident İlham Əliyev "Siyasi partiyalar haqqında" Qanunu təsdiqləyib. 6 fəsil və 30 maddədən ibarət yeni qanunda siyasi partiyanın qeydiyyatı üçün 5 min üzv tələb edilir və bunun üçün onlara 6 ay vaxt verilir.

