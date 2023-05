"Son zəng" tədbiri 14 iyun 2023-cü il tarixdə keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Elm və Təhsil Nazirliyindən bildirilib.

Qeyd edilib ki, hər il olduğu kimi, Elm və Təhsil Nazirliyinin müvafiq tapşırıqları olacaq.

