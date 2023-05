Bakıda ağcaqanad əlindən dayanmaq olmur - Tahir Kərimli

“Sovet dövründə sanitariya işləri aparılırdı, evləri, bağları dezinfeksiya edirdilər. İndi nəinki rayonlarda, heç Bakıda bunu etmirlər”.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bunu Milli Məclisin bu gün keçirilən iclasında deputat Tahir Kərimli deyib.

Deputat bildirib ki, Bakıda ağcaqanad əlindən dayanmaq olmur: “Ağcaqanadlar əvvəllər günəş batandan sonra çıxardı, indi gün batmamış da çıxırlar. Bu, malyariya yarada bilər. Buna diqqət etmək lazımdır”.

Tahir Kərimli qeyd edib ki, Ağsuda, İsmayıllıda uşaqlar küçə itlərinin əlindən məktəbə, bağçaya gedə bilmir: "Bu itləri yığaq, Koreyaya sataq, ya nə edək?! Küçədə hərəkət etmək mümkün deyil. Başqa bir məsələ də var. Zirədə İlan zavodu var idi. Hər il oradan ilan zəhərləri yığılıb dərman üçün xaricə satılırdı. İndi zəhərli ilanlar baş alıb gedir, evlərin zirzəmilərinə yığılır. Sovet dövründə olduğu kimi, bu məsələlərə diqqət edilməsi lazımdır”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.