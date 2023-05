İki gün öncə Azərbaycanda "Mister & Miss Azerbaijan 2023" yarışmasının final mərhələsi keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müsabiqənin kişi qalibi Cavidan Kəsəmənli seçilib. Qadınlardan isə Kameliya Yussef seçilib.

Qeyd edək ki, Cavidan Kəsəmənli mərhum şair Nüsrət Kəsəmənlinin nəvəsi, Əməkdar artist Rəşad Kəsəmənlinin qardaşı oğludur. Cavidan Kəsəmənli II Qarabağ müharibəsinin iştirakçısıdır. O, 3 ay öncə ailə qurub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.