Yaz sessiyasında təhsil krediti almaq istəyən tələbələrin müraciətləri iyunun 15-dək qəbul olunur.

Bu barədə Metbuat.az-a Təhsil Tələbə Krediti Fondundan məlumat verilib.

Bildirilib ki, yaz sessiyası üçün təhsil tələbə krediti almaq istəyən tələbələr notarial qaydada təsdiqlənmiş ərizə ilə elektron informasiya sisteminə müraciət edə bilərlər. Müraciətlər bayram günləri və həftəsonu da daxil olmaqla, hər gün qəbul edilir.

Qeydiyyat yekunlaşdıqdan sonra belə müraciətlərin emalı davam edəcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.