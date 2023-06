Bu gün Moldovanın paytaxtı Kişineuda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, Almaniya kansleri Olaf Şolts, Fransa Prezidenti Emmanuel Makron, Avropa İttifaqı Şurasının sədri Şarl Mişel və Nikol Paşinyanın iştirakı ilə beştərəfli görüş keçiriləcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün “Avropa siyasi birliyi” 2-ci Zirvə Toplantısı baş tutacaq.

Bu məqsədlə Prezident İlham Əliyev də Moldovada rəsmi səfərdədir.

