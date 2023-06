Fevralın 6-da Türkiyədə baş verən zəlzələ fəlakətindən sonra Türkiyəyə yardım edən azərbaycanlı Sərvər Bəşirlinin yardımı Türkiyədə hələ də danışılır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu dəfə Sərvərin yardım daşıdığı maşının maketi hazırlanıb.

Maketi hazırlayan Ferhat Karapınar bildirib ki, o, bu maketi hazırlamaq üçün 1 həftə çalışıb. Hətta lazımi avadanlıqları Almaniyadan gətirib.

Daha ətraflı videoda:

