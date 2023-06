Elm və təhsil naziri Emin Əmrullayevin uşaqlıq fotosu yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, nazirin fotosu sosial şəbəkələrdə marağa səbəb olub.

Qeyd edək ki, Emin Əmrullayev 2020-ci ildən nazir postundadır.

