İyun ayında bu 3 bürcdən uzaq durun - SİYAHI

Astroloqlar iyun ayı üçün müsbət proqnozlar vəd etsələr də, yaxşı olar ki, bu ayda bürclər bir-biri ilə münasibətlərdə daha ehtiyyatlı davransınlar.

Metbuat.az iyun ayında qarşınıza çıxan anda yolunuzu dəyişməli olacağınız üç bürc haqqında məlumatı təqdim edir.

Şir bürcünün nümayəndələrinə bu ay çox az adam dözə biləcək. Onları məqsədlərinə çatana qədər heç kim dayandıra bilməyəcək. Aqressiv davranışları səbəbindən bu ay şir bürcündən inciyənlərin sayı çox olacaq.

Oğlaq bürcü duyğularının "qapısı"nı bağladığı üçün çox insana qarşı qəddar və sərt davranacaq. İstəsəniz, onu dayandıra bilərsiniz, duyğularınızın qapısını aça bilərsiniz, amma bunu etmək istəyənlərin sayı elə də çox deyil.

İyun ayında dolçalarla ehtiyyatlı davranın. Onlar faktlarla üzləşməyi sevmirlər. Bu baxımdan siz onlara nəyi isə sübut etməyə cəhd etsəniz dolçanın qəzəbi ilə qarşılaşa bilərsiniz.

AİDƏ / Metbuat.az

