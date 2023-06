Lionel Messi PSJ klubu ilə müqaviləsini uzatmayacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə PSJ klubunun baş məşqçisi Kristof Qaltye açıqlama verib. O bildirib ki, Messi mövsümün sonunda klubdan ayrılacaq.

Qeyd edək ki, mediada Lionel Messinin “Barselona”ya qayıtmaq qərarına gəldiyi barədə xəbərlər dərc edilib. Lionel Messiyə həmçinin Səudiyyə Ərəbistanı klubundan da təklif göndərilib.

