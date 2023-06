II və III qruplar üzrə qəbul imtahanının nəticələrinin növbəti həftənin əvvəli elan olunacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Dövlət İmtahan Mərkəzindən məlumat verilib.

Qeyd edilib ki, hər hansı bir imtahanın nəticəsi yoxlama prosesi başa çatan kimi elan olunur. Dəqiq gün və saat demək mümkün deyil.

