Tbilisi prospekti ilə Əbdülvahab küçəsinin kəsişməsində yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ilkin məlumata görə, minik avtomobilində sürücünün sükan arxasında ürəktutması səbəbindən avtomobil idarəetmədən çıxaraq avtobusa çırpılıb. Qəza nəticəsində Tbilisi prospektindən mərkəz istiqamətinə sıxlıq muşahidə olunur.

