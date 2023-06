Zakir Həsənov ABŞ müdafiə katibinin müavini ilə telefonla danışdı

İyunun 2-də Azərbaycanın müdafiə naziri general-polkovnik Zakir Həsənovla ABŞ-ın müdafiə katibinin siyasi məsələlər üzrə müavini Kolin Kahlın təşəbbüsü ilə telefon danışığı olub.

Bu barədə Metbuat.az-a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

Tərəflər iki ölkə arasında əlaqələr, regiondakı vəziyyət və təhlükəsizlik məsələləri ilə bağlı ətraflı fikir mübadiləsi aparıblar.

Telefon danışığı zamanı həmçinin Azərbaycanla ABŞ arasında ikitərəfli hərbi əməkdaşlığın inkişaf perspektivləri də müzakirə olunub.

