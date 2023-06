Ukraynanın müdafiə naziri Oleksiy Reznikov və Pentaqonun rəhbəri Lloyd Ostin Sinqapurda Şanqri-La dialoqu təhlükəsizlik konfransı çərçivəsində görüşüb.

Bu barədə Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir.

Görüşdən sonra Reznikov öz tviter səhifəsində Ukrayna ilə ABŞ arasında tərəfdaşlığın güclü olduğunu yazıb, həmçinin birgə işlərin davam etdiriləcəyini bildirib.

