Prezident İlham Əliyev ailə üzvləri ilə birgə “Sea Breeze Resort” hoteldə olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu əks etdirən görüntüləri Xalq artisti Emin Ağalarov instaqram hesabında paylaşıb. Fotolarda birinci xanım Mehriban Əliyeva, qızları Arzu Əliyeva və nəvələri də yer alıb.

Ağalarov fotoları “Gözəl bir gün, təşəkkürlər, cənab Prezident” başlığı ilə izləyiciləri ilə bölüşüb.

