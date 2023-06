Bu bürclərdən uzaq durun - Onlardan sizə partnyor olmayacaq

Astroloqlar bu ilin iyun ayı üçün problem yaşaya biləcək iki bürcü açıqlayıblar.

Metbuat.az lent.az-a istinadən bildirir ki, xarakterlərinə görə münasibətlərinin pozulması ilə üzləşəcəklər.

Tərəzilər

Tərəzilər bu siyahıya elə-belə düşməyiblər. Bunlar başqalarının şəxsi məkana ehtiyacı olduğunu başa düşməyən insanlardır. Onlar hər zaman ətrafda olmaq, hər şeyi idarə etmək, bütün hadisələrdən xəbərdar olmaq istəyirlər. Bu, onların münasibətlərində etimadın olduğunu hiss etmədiyi üçün, digər əhəmiyyətli şəxsləri qıcıqlandıra bilər.

Tərəzilər tez-tez başqalarına qarşı zəhərli davranır, onların hüquq və azadlıqlarını pozur. Buna görə də, iyun ayında bir partnyorla ciddi bir söhbət edəcəklər, bu da ayrılma ilə bitə bilər.

Balıq

Balıqlar çox emosional bürcdür. Onlar həqiqətlə üzləşməyə çalışmadan, ildırım sürəti ilə qərarlar verirlər. İlk baxışdan belə düşünürlər, sonra həqiqəti hesab edirlər. Ancaq bəzən hələ də cəhrayı rəngli eynəklərini çıxarmaq faydalıdır.

İyun ayında hansısa vəziyyətlə bağlı tələsik nəticələr çıxara, partnyoruna qalmaqal ata bilərlər ki, bu da geri dönməz nəticələrə gətirib çıxaracaq. Davranışınızdan sonra peşman olacaqsınız, amma çox gec ola bilər. Beləliklə, nə etdiyinizi əvvəlcədən düşünün.

