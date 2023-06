Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan and içib.

Metbuat.az xəbər verir ki, mərasim Türkiyə Böyük Millət Məclisində keçirilib.

Bununla da R.T.Ərdoğan yeni prezidentlik dövrü üçün səlahiyyətlərinin icrasına başlayıb.

