Ceyhun Bayramov yeni naziri ölkəmizə səfərə dəvət etdi

Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov və Türkiyənin yeni xarici işlər naziri Hakan Fidan arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu haqda Azərbaycan XİN məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Ceyhun Bayramov Hakan Fidanın qardaş Türkiyənin xarici işlər naziri təyin olunması münasibətilə təbriklərini çatdırıb və ona uğurlar arzulayıb.

Ceyhun Bayramov dərin köklərə, ortaq maraq və dəyərlərə əsaslanan iki ölkə arasında çoxşaxəli və strateji müttəfiqlik münasibətlərinin inkişafı üçün birgə səylərin daha da möhkəmlənəcəyindən əmin olduğunu bildirib.

Tərəflər, iki ölkə arasında qardaşlıq, dostluq və strateji tərəfdaşlıq münasibətlərinin müxtəlif aspektlərinə və regional məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparıblar.

Nazir Hakan Fidan ölkəmizə səfərə dəvət olunub.

Yeni nazir təbriklərə və xoş sözlərə görə nazir Ceyhun Bayramova təşəkkür edib və ölkəmizə səfər dəvətini məmnuniyyətlə qəbul edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.