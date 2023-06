Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan NATO-nun baş katibi Yens Stoltenberqi qəbul edib.

Metbuat.az Anadolu Agentliyinə istinadən xəbər verir ki, Dolmabaxça sarayında baş tutan görüş saat 14.00-da başlayıb. Qəbul mətbuata qapalı keçirilir.



Görüşdə bölgədə baş verən hadisələrlə yanaşı, İsveçin NATO-ya üzvlüyü məsələsi də müzakirə edilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.