İlkinin ailəsi etiraz etdi, məhkəmədə gərginlik yaşandı - VİDEO

Xəbər verdiyimiz kimi, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində 10 yaşlı Nərmin Quliyevanı qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən İlkin Süleymanova hökm oxunub. O, 18 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ona Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4 (xüsusi amansızlıqla qəsdən adam öldürmə), 120.2.9 (təqsirkar şəxs üçün aşkar surətdə köməksiz vəziyyətdə olan adamı qəsdən öldürmə), 144.3 (adam oğurluğu) və başqa maddələrində nəzərdə tutulan ittiham elan olunub.

İlkinin məhkəməsindən görüntüləri təqdim edirik:

