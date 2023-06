Rusiyanın tanınmış aktyoru Andrey Torxov 67 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ryazan Gənc Tamaşaçılar Teatrı məlumat yayıb.

Aktyor teatrdakı rolları ilə yanaşı, həmçinin “Sonrakı” və “Küçələrin qanunları” seriallarındakı rolları ilə də şöhrət qazanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.