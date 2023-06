Siyəzəndə icra nümayəndəsinin müavini qəfil vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hadisə dünən baş verib. Belə ki, 45 yaşlı Cabbar Camal oğlu Cabbarovun dəniz kənarında meyiti tapılıb.

Onun ürəktutmasından öldüyü bildirilir.

Qeyd edək ki, o, Siyəzən İcra Hakimiyyəti başçısının Beşdam kənd icra nümayəndəsinin müavini olub.

