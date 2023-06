Zaqatala sakini 50 ildir tısbağa ilə dostluq edir.

Rayon sakini Əsgər Məmmədov bildirib ki, əsgərlikdən gəldiyi zaman özü ilə iki tısbağa gətirib.

Onlardan biri çıxıb gedib digəri isə illərdir onunla birgə yaşayır.

“Hər səhər oyananda ona baxıram. Tısbağa artıq bizim evin simvoludur”, - deyə Ə.Məmmədov qeyd edib.

Daha ətraflı Baku TV-nin süjetində:

