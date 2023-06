Türkiyədə Ailə və Gənclik Bankı qurulacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib.

Qeyd edək ki, bu, Ərdoğan prezident seçkiləri öncə elan etdiyi proqrama aiddir. Bu bank vasitəsilə yeni ailə quran cütlüklərə və gənclərə faizsiz kreditlərin verilməsi nəzərdə tutulur.

