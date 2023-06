Səudiyyə Ərəbistanının “Əl-İttihad” klubu fransalı hücumçu Kərim Benzema ilə müqavilə imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, klub bu haqda tviter hesabında açıqlama yayıb.

35 yaşlı hücumçunun müqaviləsi 3 illik olacaq. İlk iki mövsüm üçün “Qızıl top”un hazırkı sahibi təxminən 200 milyon avro alacaq.

Xatırladaq ki, iyunun 4-də “Real Madrid” 35 yaşlı hücumçunun mövsümün sonunda ayrılacağını açıqlamışdı.

