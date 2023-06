Tanınmış aparıcı xanımını belə təbrik etdi - FOTO

Aparıcı Emil Şahzadə xanımı ilə bağlı paylaşım edib.



Metbuat.az olay.az-a istinadən xəbər verir ki, sosial şəbəkə hesablarında birgə fotolarını izləyiciləri ilə bölüşən Emil evlilik ildönümü olduğunu vurğulayıb:

“06.06.2015-ci il tarixində “Ailə” adlı kitabın müəllifi olmaq qərarına gəldik. 8 ildir ki,yeni səhifələri yazmaqdayıq. Bu kitabın əsas qəhrəmanı və ömür-gün yoldaşı olduğuna, mənə ata sevincini yaşatdığına görə sonsuz minnətdarlığımı bildirirəm, əzizim. 8 rəqəmi sonsuzluğu simvolizə edir, sənə olan sevgim və hörmətim kimi, istəkli Könülüm!”.

