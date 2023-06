Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın oğlu Aşot Paşinyanın başına növbəti dəfə iş gəlib.

Metbuat.az Erməni KİV-ə istinadən xəbər verir ki, Aşot Paşinyanı metronun “Zoravar Andranik” stansiyasında bir nəfər görüb. O, Aşotun yanına qaçaraq üzünə şillə vurub.

Həmin an polis xuliqanı tutaraq naməlum istiqamətə aparıb. Aşotun hadisə zamanı iki qızla birgə olduğu deyilir.

Xatırladaq ki, bir müddət əvvəl Aşot Paşinyanı oğurlamaq üçün zorla maşına mindirmişdilər.

