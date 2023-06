Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan Rusiyaya səfər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan hökumətinin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Məlumata görə, səfər iki gün davam edəcək.

Məlumata görə, Nikol Paşinyan Avrasiya İqtisadi İttifaqının hökumətlərarası, eləcə də MDB ölkələrinin hökumət başçılarının iclasına da qatılacaq.



