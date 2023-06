Ukrayna ordusu Baxmut ətrafında irəliləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Quru Qoşunlarının komandanı Aleksandr Sırski bildirib. Məlumata görə, Ukrayna ordusu bir neçə yüz metr irəliləyib. Strateji mövqelər isə dəyişməyib. Ukrayna ordusunun komandanı Aleksandr Tarnavski isə bildirib ki, hərbçilər Rusiyanın Ukraynanın şərqindən irəliləməsinin qarşısını alıblar.

Qeyd edək ki, Baxmut şəhərinin bir sıra rayonları Rusiyanın işğalındadır.

