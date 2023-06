Zaxarovadan Qriqoryanın fikrinə sərt REAKSİYA

Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Mariya Zaxarova Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armen Qriqoryanı mövqeyini müəyyənləşdirməyə çağırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Mariya Zaxarova həftəlik brifinqdə deyib: "Armen Qriqoryanın mövqeyini müəyyənləşdirməsini istərdim: ya Ermənistan tərəfi ilə normal dialoq olmalı, ya da belə bəyanatlar verilməlidir. Biz birincini seçirik".

Zaxarova qeyd edib ki, Qriqoryanın bu yaxınlarda şərh etdiyi kommunikasiyaların açılması mövzusu Azərbaycan, Rusiya və Ermənistanın baş nazir müavinləri tərəfindən işlənilir. Buna görə də kənardan belə şərhlərə cavab verməyi düzgün hesab etmir: "Bu, müvafiq nümayəndələrin səlahiyyətidir", - deyə o qeyd edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.