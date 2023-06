Ardıcıl iki dəfə cekpot udan amerikalı qadının dediyi sözlər gerçəkləşdi

ABŞ-ın Florida ştatında yaşayan qadın iki ay fərqlə lotereyada qalib gələrək ümumilikdə 2 milyon dollar qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bundan əvvəl 50 dollara “500X The Cash” lotereyası alan 41 yaşlı Altovise Morris 1 milyon dollarlıq cekpotu qazanıb. Maraqlıdır ki, o cekpotu alarkən lotereya rəsmiləri ilə "Mən qayıdacağam" deyə zarafat edib. Lakin Morrisin zarafatı iki ay sonra gerçəkləşib. İki ay sonra yenə eyni oyunu oynayan Morris növbəti dəfə 1 milyon dollar udub. "Mən hələ də bunun baş verdiyinə inana bilmirəm", - uduşunu almaq üçün gedən şanslı qadın lotereya rəsmilərinə deyib.

Vergilər çıxıldıqdan sonra Altovise Morrisə ümumilikdə 1 milyon 640 min dollar ödənildiyi bildirilib.

Qeyd edək ki, “500X The Cash” oyununda eyni şəxsin iki dəfə cekpot udmaq ehtimalının 71,6 milyardda 1 olduğunu açıqlanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.