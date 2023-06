"İcazə versəydi, ailəmi özüm dolandırardım" - Mina Hüseyn boşanmasından DANIŞDI

“Keçmiş həyat yoldaşımla anlaşa bilmədik, xasiyyətimiz uyğun gəlmədi. Buna görə də, ayrılmağa qərar verdik. Onunla bir il idi ki, tanış idim. Sonra da öz istəyimizlə rəsmi şəkildə ailə qurduq. Keçmiş həyat yoldaşım məndən əvvəl evli olmayıb. İki yaş məndən kiçik idi”.

Metbuat.az bizim.media-ya istinadən xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Mina Hüseyn qonaq olduğu “Elgizlə izlə” ictimai-sosial verilişində deyib.

Uğursuz ailə həyatından söz açan sənətçi bildirib ki, keçmiş həyat yoldaşı onu aldadıb:

“Mən zəngin həyat yaşayacağam deyə ərə getməmişdim. Həyat yoldaşı gərək heç bir məsələdə sənə yalan danışmasın. Niyə yalandan evinin, avtomobillərinin olduğunu deməlisən? Deyirdi ki, işim var, sən də sənətini at. Sənə özüm baxacağam. Beləcə məni səkkiz ay işsiz qoydu.

Bunları mən yaşadım. Sonra bildim ki, onun mənə dedikləri hamısı yalan imiş. Onun heç bir işi yox idi. Dedi ki, mənə ərə gəlməyəcəkdin, ona görə yalan danışdım. Onun müəyyən qədər pulu var idi. Bu səkkiz ay ərzində yavaş-yavaş həmin pulları xərcləyirdik. Ağılsızlıqdan olan-qalan bütün pulunu xərclədi. Onun da, mənim də işim yox, axırımız hara gedir?

O əgər mənə işləməyə icazə versəydi, ailəmizi mən dolandırardım. Ailəmə görə, sənətimin üstündən xətt çəkdim. Sonda da gələcəyi olmayan ailə oldu... Bizim aramızda çox problemlər vardı. Mənə çox yalanlar danışdı. Ailədə maddiyyat çox önəmlidir”.

Qeyd edək ki, M.Hüseyn S.Həsənovla ötən ilin mart ayında gizli şəkildə ailə qurub. Daha sonra sənətçi ərindən ayrıldığını və boşandığını açıqlamışdı. Onun sözlərinə görə, buna səbəb həyat yoldaşının onu aldadaraq özünü varlı şəxs kimi təqdim etməsi, eyni zamanda ona qoyduğu qadağalar olub.

