Abşeronda qadın şantaj olunub.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Masazır qəsəbəsində qeydə alınıb. Qəsəbə sakini 29 yaşlı T.M. polisə ərizə ilə müraciət edərək İlham adlı oğlan tərəfindən şantaj edildiyini bildirib. Şikayətçi qeyd edib ki, İlham onun qeyri-münasib şəkillərini sosial şəbəkələrdə yayacağı ilə hədələyərək ondan pul tələb edib.

Daxil olan şikayət əsasında Abşeron rayon Polis İdarəsində araşdırma aparılır.

