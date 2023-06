Lənkəranda həkim bıçaqlandı - FOTO

Lənkəranda bıçaqlanma hadisəsi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nihad Malızadə stomatoloq kimi çalışan həmyerlisi, 1985-ci il təvəllüdlü Cəlal Azadovu bıçaqlayıb. Yaralı çoxsaylı kəsilmiş-deşilmiş xəsarətlərlə Lənkəran Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılaraq əməliyyat olunub.

DİN-in mətbuat xidmətinin Lənkəran regional qrupundan bildirilib ki, hadisəni törətməkdə təqsirli bilinən N.Malızadə şübhəli şəxs qismində saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib.

Faktla bağlı Lənkəran ŞRPŞ-də cinayət işi başlanıb, araşdırma aparılır.

Qeyd edək ki, Cəlal Azadov Lənkəran rayonunun Göyşaban kəndində stomatoloq kimi fəaliyyət göstərir.

