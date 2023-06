Son günlər tez-tez görünüşündə dəyişikliklər edən Xalq artisti Tünzalə Ağayeva bu dəfə makiyajsız halı ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni makiyajsız obyektiv qarşısına keçərək videolar çəkib.

Ağayeva görüntünü izləyiciləri ilə bölüşüb.

