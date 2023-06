Əməkdar artist Xəyyam Nisanov məşhur müğənni Araşla bir araya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni toy məclislərindən birində bir araya gəldiklərini qeyd edib.

Qeyd edək ki, Araş Aysel Teymurzadə ilə birlikdə 2009-cu ildə Azərbaycanı "Eurovison"da təmsil edib.

