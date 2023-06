Sumqayıtda 21 yaşlı gənc döyülüb.



Metbuat.az xəbər verir ki, şəhər sakini Səlcuq Bayramov gecəqondu məhəlləsində avtomobil təmiri mərkəzinin qarşısında döyülüb.

Mübahisənin səbəbi avtomobilin düzgün park edilməməsi olub. Hadisə nəticəsində S.Bayramov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb.

Qeyd edək ki, Səlcuq Bayramov Vətən müharibəsi şəhidi Səlimxan Bayramovun qardaşıdır.

Daha ətraflı Baku TV-nin süjetində:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.