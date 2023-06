Bakıda taksilərin təxmini sayı açıqlandı

Məlumatlara əsasən, Bakı şəhərində təqribən 67 min taksi fəaliyət göstərir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat naziri Rəşad Nəbiyev Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin bu gün keçirilən iclasında deyib.

Nazir bildirib ki, taksi sürücülərinin ortalama iş saatı 14-15 saatdır.

“Məqsədimiz ondan ibarətdir ki, iş saatı azaldılsın, 8 saat edilsin. Yəni qiymətlərin tənzimlənməsi hesabına sürücülər nə qazancından, nə də işindən məhrum olacaqlar”, - deyə o əlavə edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.