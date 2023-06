Dövlət İmtahan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məleykə Abbaszadə onu parodiya edən şəxslərdən danışıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bu barədə Təhsil TV-nin “İmtahan” verilişində qonaq olan zaman bildirib.

Sədr bildirib ki, onu öz nəvələri parodiya edirlər:

“Onlar evdə eynəyimi taxıb, məni parodiya edirlər. Fikrimcə, hər bir şəxs zarafatı qiymətləndirməyi bacarmalıdır”.

M.Abbaszadə qeyd edib ki, nəvələri ilə şirniyyat bişirməyib:

“Düzü, buna vaxtım yoxdur”.

