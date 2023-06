Salyan-Bakı yolunda qəribə qayda pozuntusu - VİDEO

Magistral yolda minik avtomobilində olan sərnişin təhlükəli hərəkət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, qayda pozuntusu Salyan-Bakı yolunda qeydə alınıb.

Təhlükəli vəziyyəti görən sürücülərdən biri həmin anı lentə alıb.

Sürücünün sözlərinə görə, Salyan rayonu ərazisində olan stasionar postdan sonra qarşısında hərəkət edən minik avtomobilindəki sərnişin ayağını çölə çıxarıb.

Kadrları izləyən Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin şöbə rəisi Rövşən Tağıyev deyir ki, bu, kobud qayda pozuntusudur.

Həmin vaxt avtomobilin yaxınlığından digər bir nəqliyyat vasitəsi sürətlə keçərdisə bu sərnişinin həyatı üçün təhlükə yarada bilərdi.

Şöbə rəisi onu da bildirdi ki, sosial şəbəkələrdə və internet portallarında yayılan bu cür videolar dərhal nəzarətə götürülür və sürücü tez bir zamanda aşkar edilir.

Qeyd edək ki, belə faktlara görə, sürücüyə sərnişindaşıma qaydasını pozduğu üçün 40 manat, sərnişinə isə təhlükəsizlik qaydalarına əməl etmədiyi üçün 30 manat məbləğində cərimə nəzərdə tutulur.

Daha ətraflı "Xəzər Xəbər"in süjetində:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.